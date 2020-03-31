عزل 7 عمارات في محافظة مصرية بسبب ظهور حالات كورونا

المصدر: القاهرة - متابعات

عزلت محافظة بورسعيد، 7 عمارات في أحياء بورسعيد وبورفؤاد، وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا، وجميعها نتيجة للمخالطين للحالات المرضية، وعدم الالتزام بالتعليمات الصحية بالعزل المنزلي لحالات الاشتباه، بحسب ما ذكرت صحيفة أخبار اليوم المصرية.

واستعانت السلطات بقوات الشرطة لفرض العزل؛ وقامت فرق التطهير بتعقيم جميع عمارات العزل والمناطق المحيطة بها، كما تم تخصيص فرق عمل من الأحياء لتلبية طلبات سكان هذه العمارات طوال فترة العزل والمقررة بأسبوعين.

وناشد محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، أبناء المحافظة باتباع تعليمات الصحة والبقاء في المنازل وعدم مغادرتها إلا للضرورة بعد ظهور حالتي إصابة لشابين، كما أمر المحافظ بإجراء تحاليل لزوجة وابن الدكتور أحمد اللواح الذي توفي متأثرا بفيروس كورونا.