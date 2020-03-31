بالفيديو.. كسر حظر التجول بسيارة دون لوحة فأوقفه الأمن السعودي بالقوة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجال الأمن السعودي وهم يوقفون شخصاً بالقوة الجبرية حاول الهرب بسيارة دون لوحات في وقت الحظر المفروض منذ الاثنين قبل الماضي.

ويظهر في الفيديو عنصران من الشرطة وهما يتوجهان نحو السيارة ويشهران سلاحيهما مطالبان قائدها بالتوقف والترجل منها.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قرارا بحظر التجول في عموم المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداء من الساعة الـ 7 مساء وحتى الساعة الـ 6 صباحا لمدة 21 يوماً من مساء يوم الاثنين قبل الماضي.

شاهد: رجال الأمن يوقفون شخص بالقوة الجبرية حاول الهرب بسيارة بدون لوحات pic.twitter.com/73cOm7wWvE — صحيفة المرصد (@marsdnews24) March 30, 2020