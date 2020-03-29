السعودية تصادر 5 ملايين كمامة خزنت للبيع بسعر أعلى

المصدر: الرياض - وكالات

صادرت السلطات السعودية أكثر من خمسة ملايين كمامة خلال أسبوع جرى تخزينها لبيعها لاحقا بسعر أعلى.

وضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة من خلال تحرياتها الميدانية بحائل شمال الرياض مليون و168 ألف كمامة مخزّنة، بهدف تسويقها لاحقاً خارج منطقة حائل، عن طريق وافد يعمل كوسيط لحسابه الخاص.

وقامت السلطات بحجز الكميات، وإعادة ضخها في الأسواق بمنطقة حائل، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وفي جدة، عثرت الفِرَق الرقابية بوزارة التجارة بمحافظة جدة الأربعاء على أربعة ملايين و310 آلاف كمامة مخزنة لدى منشأة مخالفة بالمدينة.

وتم حجز الكميات «وإعادة توزيعها على الأسواق، وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقها»، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وحذرت وزارة التجارة جميع المستوردين المخالفين الذين يخزنون كميات كبيرة بهدف بيعها لاحقاً, من هذه الممارسات ودعتهم إلى ضخ الكميات بالسوق حسب التنسيق مع هيئة الغذاء والدواء.

كما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» أو مركز البلاغات أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.