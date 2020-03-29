زوجة ترودو تعافت من «كورونا»: أشعر بتحسّن كبير

المصدر: مونتريال - أ. ف. ب

أعلنت صوفي غريغوار ترودو زوجة رئيس الوزراء الكندي غاستن ترودو السبت أنها شفيت من إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت ترودو على «فيس بوك» مساء السبت «أشعر بتحسّن كبير. تلقّيت تقريرا إيجابيا من طبيبي» ومن خدمات الصحة العامة في أوتاوا.

وكانت شُخّصت إصابتها بالفيروس في 12 مارس بعد عودتها من لندن، ما دفع زوجها الذي لم يُظهر أيّ أعراض إلى البقاء معزولا والعمل عن بُعد في مقرّ رئيس الوزراء على بُعد بضعة كيلومترات من مكتبه الرسمي.

وشدّدت صوفي ترودو على ضرورة أن يتّبع الجميع «البروتوكولات الصحّية وأن يبقوا في المنزل».