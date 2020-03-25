هل "فيروس هانتا" خطير مثل كورونا؟.. عالم صيني يجيب

المصدر: ترجمة - شريف مهدي

أثارت وفاة رجل في الصين مصاب بفيروس هانتا (hantavirus) عن طريق القوارض مخاوف من تفشي جديد مماثل لوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لكن أحد الخبراء أكد أن مسألة فيروس هانتا وحالة الوفاة في الصين لا تدعو إلى القلق.

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية أن الرجل الذي عرف باسم "تيان"، كان سافر يوم الاثنين الماضي إلى شاندونغ بشرق الصين للعمل، وشعر بتوعك، وتم نقله إلى مستشفى في مقاطعة شانشي، وتوفي هناك.

وبحسب تقرير لمجلة "نيوزويك" الأميركية، فإن المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يشير إلى أن حالات انتقال عدوى فيروس هانتا من شخص لآخر نادرة جداً، وتم الإبلاغ عن مثل هذه الحالات في الغالب لأشخاص لديهم اتصال وثيق مع المرضى الذين يعانون من نوع من فيروس هانتا يسمى فيروس الأنديز في تشيلي والأرجنتين.

فيروس هانتا لا يدعو للقلق

وقال عالم الفيروسات بجامعة ووهان، يانغ زانكيو، لصحيفة جلوبال تايمز: "لا داعي للقلق بشأن فيروس هانتا".

وتابع: "يمكن الوقاية من مرض فيروس هانتا والسيطرة عليه، وهناك لقاحات للوقاية منه، ومعدل انتشاره في المدن الحضرية منخفض للغاية حيث يوجد المرض بشكل رئيسي في القرى الريفية حيث تميل الفئران إلى الظهور عندما يعمل الناس في الميدان".

وتابع: "على عكس كورونا المستجد، لا ينتقل فيروس هانتا في معظم الحالات من خلال الجهاز التنفسي، لكن الفضلات البشرية والدم للمريض المصاب يمكن أن ينقل الفيروس إلى البشر".



وأشارت "نيوزويك" إلى أن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، يوضح أن فيروسات هانتا تنتشر عن طريق القوارض (الفئران)، ويمكن أن تصيب البشر إذا استنشقوا الجسيمات المتطايرة من البول الملوث أو براز أو لعاب المضيف، ويمكن أن تسبب هذه المجموعة من الفيروسات مجموعة من الأعراض بدرجات متفاوتة من الشدة.



وتابعت المجلة أنه يمكن لأي شخص أن يصاب بفيروس هانتا، ولكن أولئك الذين يعملون في الغابات وفي المزارع أكثر عرضة لخطر مواجهة ناقلات القوارض، وفي معظم الحالات، عندما يصاب الشخص بفيروس هانتا يجب أن تتم المحافظة على توازن السوائل في الجسم، وتقديم الرعاية الطبية له بشكل فوري.

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