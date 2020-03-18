منظمة الصحة العالمية تحذر إفريقيا أن "القادم الأسوأ"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حثت منظمة الصحة العالمية، اليوم، الدول الإفريقية على "الاستعداد للأسوأ" في مواجهة فيروس كورونا، محذرة من انتشاره في هذه البلدان ذات الرقعة الواسعة.

وكشف خبراء في المنظمة عن تدني الأرقام الرسمية لإصابات الفيروس في إفريقيا، واعتبر بعضهم أن هذا ربما يكون مؤشرا على ضعف أنظمة رصد الحالات.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في إحاطته الإعلامية اليوم، إنه يتعين على الدول في جميع أنحاء العالم اتخاذ نهج شامل لمكافحة وباء COVID-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد، وعزل، واختبار، وتتبع أكبر عدد ممكن من الحالات.