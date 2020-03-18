بالفيديو.. إجراءات الجيش المصري لمواجهة فيروس كورونا

المصدر: متابعات - شريف مهدي

نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية فيديو، لمعاونة الجيش المصري أجهزة الدولة في تنفيذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية المصرية عبدالفتاح السيسى، بشأن تعاون القوات المسلحة مع كافة أجهزة الدولة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري، أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره لإدارة الحرب الكيميائية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال خطة تشمل الجامعات والمدارس وبعض المنشآت التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، وبدأت الخطة بتطهير وتعقيم الأماكن الإدارية والشوارع الداخلية والقاعات الدراسية والمدرجات والمعامل بجامعتى عين شمس والأزهر.

وقامت إدارة الحرب الكيميائية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم، بما يحقق ضمان سلامة وأمان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من إحتماليات الإصابة بأى عدوى تنفسية.

وأشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، الدكتور خالد عبدالغفار، بالدور الفعال الذي تقوم به القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة فى الإجراءات الوقائية لمجابهة الفيروس، وبما لمسه من تعاون فعال ودقة فى الأداء من الأطقم المكلفة بتنفيذ المهام المكلفين بها.

وأكد رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمود المتينى، أن القوات المسلحة كعادتها دائماً تبادر بتقديم الدعم الكامل في مواجهة الأزمات التي تواجه الدولة، فيما أكد رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمد المحرصاوى، أن الجامعة تثمن جهود القوات المسلحة في تقديم الدعم العاجل والمبادرة بعملية التطهير والتعقيم داخل الجامعة حرصاً على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وبحسب ما ذكره المتحدث العسكري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أظهرت عناصر القوات المسلحة خلال عمليات التطهير والتعقيم مدى ما يتمتعون به من كفاءة واحترافية واستعداد عالى لتنفيذ كافة المهام على أكمل وجه وبذل الجهد من أجل صحة وسلامة الشعب المصري.

وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، قد تفقد في وقت سابق، اصطفاف عناصر ومعدات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في إطار إتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا الستجد، ضمن خطة القوات المسلحة للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة في مجابهة الفيروس، وفرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع كافة المواقف الطارئة.