عريس يسبح دون عروسه بعد غرق قارب زفافهما في بنغلاديش

المصدر: دكا - د. ب. أ

ذكر مسؤولون السبت أن أربعة أشخاص على الأقل غرقوا وفُقد آخرون، بعد انقلاب قاربين يقلان ضيوفا لحضور حفل زفاف في شمال غرب بنغلاديش.

وتمكن 27 راكبا، من بينهم العريس من السباحة إلى الشاطئ بمساعدة سكان محليين، لكن العروس مازالت بين المفقودين.



وذكر المسؤول بالحكومة المحلية، سادات حسين أن الغواصين عثروا على الجثث في نهر بادما، بعد غرق القاربين، اللذين يقلان حوالي 40 راكبا مساء الجمعة، بالقرب من قرية سريرامبور بمنطقة راجشاهي.



وأضاف أن الحادث وقع، عندما انقلب أسطول زفاف يضم ثلاثة قوارب بسبب زوابع، كان في طريقه إلى منزل العروس لاستكمال الاستقبال التقليدي للزوجين، اللذين تزوجها حديثا.



وأطلق غواصون من هيئة النقل المائي الداخلي في بنغلاديش وجهاز خدمة الإطفاء والدفاع المدني، عملية بحث عن جثث الغرقى أو الوصول إلى ناجين محتملين أو مفقودين.