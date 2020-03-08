مقتل 22 وإصابة 70 بحادث سير في سورية

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» أن 22 شخصا لقوا حتفهم السبت في حادث اصطدام صهريج وقود مع حافلتي ركاب و سيارات عدة في سورية.

ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية قولها إن 70 آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع على طريق دمشق - حمص بمنطقة جسر بغداد شمال العاصمة السورية دمشق.

وقال وزير الداخلية السوري اللواء محمد رحمون بحسب «سانا» أن عناصر الشرطة والدفاع المدنية قامت بنقل المصابين ورفع السيارات المتضررة جراء الحادث.

ومن ناحيته قال مصدر طبي في ريف دمشق إن عدد القتلى والجرحى في الحادث أكثر من 100 شخص تم نقلهم إلى مشافي بالعاصمة دمشق.

وبالإضافة إلى ذلك قال مصدر في شرطة ريف دمشق «أن سيارة نقل مواد نفطية كبيرة وبسبب خلل في السيارة اصطدمت عند حاجز جسر بغداد شمال العاصمة دمشق مع حافلتي ركاب كبيرة وأكثر من 15 سيارة سياحية صغيرة».