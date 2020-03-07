بالفيديو.. لحظة انهيار فندق للمصابين بـ"كورونا" في الصين

علق نحو 70 شخصاً تحت أنقاض فندق انهار في مقاطعة فوجيان في شرق الصين، اليوم السبت، وفق ما أفاد مسؤولون.



وانهار فندق "شنجيا" في مدينة تشوانتشو، وتم إنقاذ نحو 23 شخصاً بعد نحو ساعة ونصف على وقوع الحادثة، وفق بيان للحكومة المحلية.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في الصين، أن الفندق المنهار كان يستخدم كحجر صحي للمصابين بفيروس كورونا.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية فيديو وصور للفندق المنهار، وفقاً لما تداوله نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، كما نشر حساب New China TV

على موقع "يوتيوب" فيديو لانهيار الفندق.