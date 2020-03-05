مصر.. اكتشاف حالة جديدة لفيروس كورونا لمصري عائد من الخارج

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» لمواطن مصري عائد من الخارج.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، حسب صحيفة الوطن، أن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عاما عائد من دولة صربيا مرورا بفرنسا «ترانزيت» لمدة 12 ساعة، وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض، وبعد أيام قليلة، بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث أجريت التحاليل المعملية له، والتي جاءت إيجابية اليوم الخميس، حيث تم نقله إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف مجاهد أنه على الفور جرى إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية كافة للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مؤكداً أن الوزارة تقوم حالياً باتخاذ الإجراءات الوقائية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.

وأشار مجاهد إلى أنه باكتشاف هذه الحالة تصبح هي الحالة الثالثة الإيجابية في مصر لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الأولى لشخص أجنبي كان حاملاً للفيروس،، والحالة الثانية لشخص أجنبي جرى الإعلان عنها، الأحد الماضي، وجرى عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص.

وفي هذا الصدد، أكد مجاهد أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيجرى الإعلان عنها فورا، بكل شفافية طبقاً، للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وقال مجاهد إن الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، مؤكداً اتخاذ كل الإجراءات الوقائية.