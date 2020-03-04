بالفيديو.. ضحية سرقة يصيب لصاً بصدمة عمره !

المصدر: ترجمة - شريف مهدي

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فيديو من كاميرا مراقبة أثناء تعرض رجل لمحاولة سرقة بالقرب من أحد المحال التجارية الشهيرة في مقاطعة إسكس قرب العاصمة البريطانية لندن، حيث هاجمه لص وحاول الاستيلاء على ساعة باهظة الثمن يقدر ثمنها بـ10 آلاف جنيه إسترليني.

وقالت الصحيفة إن الرجل ويدعى "مارك إوارت" (57 عاماً) فكر سريعاً حينما هاجمه اللص الملثم وهو يمسك بسكين طوله حوالي 12 بوصة، وقام الضحية بإلقاء ساعته الثمينة من ماركة "رولكس" على سطح متجر "صب واي"، وهو ما أصاب اللص بالصدمة الشديدة لدرجة أنه أزال جزءاً من القناع الذي يتلثم به، وهو غير مصدق لما فعله الرجل.

وأظهرت كاميرات المراقبة اللص بعد ذلك، وهو يهدد الضحية بالسكين وتمكن من الاستيلاء على حقيبة كان يمسكها في يده، وبها جهاز كمبيوتر محمول، ثم هرب من المكان، بينما قام الضحية بعد ذلك باستعادة ساعته باهظة الثمن من أعلى سطح المتجر.