رئيس وزراء الهند يخصص حساباته بمواقع التواصل لـ«الملهمات» في يوم المرأة

المصدر: نيودلهي - د. ب. أ

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وهو أحد قادة العالم الأكثر متابعة على الإنترنت، إنه سوف يخصص حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للنساء «الملهمات» في اليوم العالمي للمرأة، يوم الأحد المقبل.



وغرد مودي (69 عاما) على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «في يوم المرأة، سوف أكرس حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي لنساء تمثل حياتهن وعملهن إلهاما لنا. سوف يساعدهن هذا على إشعال الحماس لدى الملايين».



وكتب أيضا: «هل أنت امرأة من هذا النوع أو هل أنت شخص يعرف هؤلاء النساء الملهمات. شارك هذه القصص باستخدام #SheInspiresUs؟».



ويزيد عدد متابعي زعيم أكبر ديمقراطيات العالم على 130 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن مودي هو ثاني أكثر القادة السياسيين متابعة على مستوى العالم عبر «تويتر» و«انستغرام» و«فيس بوك»، بعد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما فقط، وهو يسبق في ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقا لصحيفة «تايمز أوف إنديا».

وتمثل حقوق المرأة وتكافؤ الفرص قضية سياسية حساسة للغاية في الهند، ذات المجتمع الذكوري الذي يعاني من التمييز الراسخ بين الجنسين.