مجهول يطعن رجلاً بسكين ويتركه ينزف في الشارع بلندن

المصدر: متابعات - شريف مهدي

تكثف الشرطة البريطانية جهودها، للبحث عن شخص مجهول قام بطعن رجل في الأربعينات من عمره بسكين، وتركه ينزف في شارع ستوك نيوينجتون بشمال لندن، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تم نقل المصاب إلى المستشفى، وحالته مستقرة، وقد هرعت أجهزة الأمن البريطانية إلى مكان الحادث بعدما تم إبلاغها بالواقعة، ولاتزال التحقيقات جارية لمعرفة الجاني الذي لم يتم التوصل إلى شخصيته، أو الدافع وراء الجريمة.



ونشرت "ديلي ميل" صوراً من مسرح الجريمة، وتتجمع فيه سيارات الشرطة وسيارة إسعاف.