تونس تسجل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

المصدر: تونس - وكالات

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في تونس، وهي لمواطن لتونسي عائد من إيطاليا، ويبلغ من العمر 40 سنة.

وقال وزير الصحة التونسي الدكتور عبداللطيف المكي، في مؤتمر صحافي، إن المصاب عاد يوم 27 فبراير الماضي من إيطاليا عبر باخرة إلى تونس، وظهرت الأعراض لديه في التاسع والعشرين من الشهر نفسه.

وقالت مسؤولة طبية إن الفرق الطبية ستقوم بالتقصي حول جميع الراكبين في الباخرة العائدة من إيطاليا، وعددهم 254 شخصاً لإخضاعهم للحجر الصحي لأسبوعين طيلة فترة حضانة الفيروس في حال تم التقاطه.

وتعيش في إيطاليا جالية تونسية يقدر تعدادها بأكثر من 200 ألف شخص، وقال مدير الطيران المدني في تونس في وقت سابق، اليوم، إنه لا نية لتعليق الرحلات الجوية مع إيطاليا في الوقت الحالي، لكن سيجري إضافة إجراءات جديدة في المطارات من أجل الوقاية.