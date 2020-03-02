ضبط "جزار" قتل ابنة زوجته ضرباً بسبب مرضها في مصر

تمكنت أجهزة الأمن المصرية، من ضبط "جزار" قام بارتكاب جريمة قتل في محافظة القليوبية، حيث ضرب ابنة زوجته حتى الموت بسبب مرضها، مستغلاً غياب أمها عن المنزل.



وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز)، بأنها توجهت لشراء بعض المستلزمات وحال عودتها اكتشفت قيام زوجها "جزار - مقيم بدائرة المركز" بالتعدى على نجلتها من "زوجها السابق" بالضرب لتضرره من حالتها الصحية، ما أدى إلى إصابتها بكدمات متفرقة فقامت بنقلها وحجزها بالمستشفى، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها، واتهمت زوجها بالتسبب في وفاتها.



وأضاف البيان أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر تعديه على الطفلة بالضرب لتضرره من حالتها الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. حيال المتهم.

Share طباعة لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App