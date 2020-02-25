إعفاءات بالجملة بوكالة السودان للأنباء

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

أصدر مدير عام وكالة السودان للأنباء «سونا» محمد عبدالحميد عبدالرحمن قراراً إداريًا اليوم بإعفاء مساعد المدير العام للتحرير وجميع مديري الهيئات والإدارات بقطاع التحرير من مهامهم وتكليف نوابهم بتسيير العمل إلى حين صدور إشعار آخر.

وقال المدير العام إن هذا القرار يأتي في إطار إعادة الترتيب والتنظيم الجاري بالإدارات والهيئات المختلفة.

تجدر الإشارة إلي أن وكالة السودان للأنباء تقدمت بالاعتذار لمشتركيها عن الخطأ غير المقصود الذي صاحب قبل أيام بث بيان رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، حول استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، حيث أخطأ فريقها في بث جملة وجهها رئيس الوزراء لفريق التصوير كان ينبغي إزالتها «منتجتها» قبل البث.

ووعدت «سونا» بالتحقيق الحازم في الخطأ ومحاسبة المسؤولين عنه.