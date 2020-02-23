بالصور.. الهند تغسل شوارعها لاستقبال ترامب

المصدر: شريف مهدي ، ود. ب. أ

بدأت الهند استعدادات اللحظة الأخيرة لاستقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أول زيارة يقوم بها والتي تستمر لمدة يومين، حيث سيزور "تاج محل"، ومدينة أحمد آباد، ومناطق أخرى.

وأظهرت صور بثتها وكالات الأنباء أعمال التجميل وغسيل الشوارع وطلاء المباني وتوسيع الطرق، وإقامة جدران لإخفاء الأحياء الفقيرة خلفها، في المناطق التي سيزورها ترامب.



وتبدأ جولة ترامب في الهند، بإطلاق فعالية تحمل اسم "ناماستي ترامب" (مرحباً ترامب) في مدينة أحمد آباد، وذلك على غرار حدث "هودي مودي" الذي شارك به ترامب ورئيس وزراء الهند ناريندا مودي بمدينة هيوستن الأميركية في سبتمبر الماضي.



ومن المقرر أن يتحدث كل من ترامب ومودي أمام 125 ألف شخص باستاد "موتيرا"، في حدث من شأنه أن يسمح لترامب بجذب الناخبين الأميركيين من أصول هندية، والذين ينحدر كثير منهم من ولاية جوجارات على الساحل الغربي للهند، قبل الانتخابات الأميركية المقررة في شهر نوفمبر المقبل.



وسيتوجه ترامب أولا، إلى سابارماتي أشرم، حيث كان يعيش الزعيم الهندي الراحل، المهاتما غاندي.



وقال المفوض المحلي، فيجاي نيهرا، إنه من المقرر إقامة عرض بطول الطريق الذي سيسير عليه ترامب والذي يمتد لمسافة 22 كيلومترا، بمشاركة 1400 فنان، يقدمون فقراتهم فوق 40 منصة، لتسليط الضوء على التنوع الثقافي في الهند.



ويقوم ترامب في وقت لاحق ترافقه قرينته، السيدة الأولى ميلانيا، بزيارة ضريح "تاج محل" الذي أقامه الإمبراطور شاه جهان لتخليد ذكرى زوجته.



وفي اليوم التالي، سيجري ترامب محادثات تجارية في العاصمة نيودلهي، ومن المتوقع أن يضم الوفد الأميركي المرافق للرئيس صهره جاريد كوشنر، والممثل التجاري روبرت لايتهايزر، وستتناول المحادثات النزاعات التي شابت العلاقات بين البلدين خلال السنوات الثلاث الماضية.