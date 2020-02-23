مقتل 8 وإصابة 21 في تركيا جراء زلزال ضرب إيران

المصدر: أنقرة - د ب أ

أعلنت وزارة الداخلية التركية مقتل ثمانية أشخاص جراء زلزال ضرب شمال غربي إيران في وقت سابق اليوم الأحد.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن الوزارة قولها إن الزلزال تسبب في إصابة 21 شخصاً، بينهم ثمانية في حالة حرجة.



وضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، قضاء قطور بمدينة خوي التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية (شمال غربي إيران).



وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في مؤتمر صحافي، إن الزلزال تسبب في إلحاق أضرار بعدد من المباني، وإن هناك مفقودين محاصرين تحت الركام.



وأضاف أنه تم نشر فرق بحث وإنقاذ إلى المناطق المتضررة.



وكان زلزال قوي ضرب شرق تركيا في وقت سابق من العام الجاري، ما تسبب في مقتل 41 شخصاً، وإصابة 1600 آخرين.