أسرتها رفضت إتمام خطوبتها.. تفاصيل انتحار طالبة في بني سويف

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أقدمت طالبة بالمرحلة الثانوية على الانتحار، السبت، بتناول مادة سامة عبارة عن أقراص مجهولة، جاري تحديدها، على إثر مرورها بأزمة نفسية، عقب رفض أسرتها خطبتها من أحد الأشخاص، ونقلت إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وحسب صحيفة المصري اليوم، تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف اللواء زكريا صالح، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن، بتلقيه إشارة من المستشفى المركزي، باستقبال جثة طالبة (١٦ عامًا)، مقيمة قرية تلت التابعة لدائرة المركز، ادعاء تناول أقراص مجهولة.

وتبين من التحريات الأولية معاناة المتوفية من حالة نفسية سيئة واكتئاب على إثر رفض أسرتها خطبتها من أحد الأشخاص الذي تقدم لها.

كما تبين من الانتقال والفحص وسؤال والدتها، مقيمة قرية تلت، قررت أن ابنتها كانت تعاني من حالة اكتئاب وحالة نفسية سيئة، وتناولت أقراص مجهولة، بقصد الانتحار، لرفض أسرتها خطوبتها من أحد الأشخاص، ولم تتهم أحد.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.