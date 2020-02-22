خامس وفاة في إيران بسبب فيروس كورونا الجديد

المصدر: طهران - أ. ف. ب

أعلنت إيران، اليوم السبت، وفاة شخص من بين 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات جراء الوباء في إيران إلى خمسة، وعدد الإصابات إلى 28.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جاهانبور في تصريح عبر التلفزيون الرسمي الإيراني: "لدينا 10 إصابات إضافية مؤكدة بفيروس كوفيد-19، وللأسف أحد هؤلاء المصابين الجدد تُوفي".



ولم يحدد المتحدث مكان الوفاة إلا أنه أوضح أن ثمانية من بين المصابين بالفيروس يعالجون في مستشفى بمدينة قم على بعد 150 كلم نحو جنوب طهران، ومصابين آخرين في العاصمة.