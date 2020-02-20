«بعد خناقة بين الطلاب في الفسحة».. إقالة مدير مدرسة ثانوية بالقليوبية

المصدر: متابعات الإمارات اليومِ

أعفى وكيل وزارة التعليم بالقليوبية طه عجلان، الخميس، مدير مدرسة أسنيت الثانوية المشتركة التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية، من منصبه، بسبب مشاجرة طلاب داخل المدرسة، وامتدادها إلى خارجها، ما أسفر عن إصابة أحدهم ونقله إلى المستشفى، كما قرر تشكيل لجنة من الشؤون القانونية بالمديرية، والتوجه إلى المدرسة لمتابعة الحالة، ورفع تقرير بالوقائع كاملة.

وحسب صحيفة «المصري اليوم»، قال عجلان إنه تلقى بلاغاً من مدير إدارة كفر شكر التعليمية، خالد جرامون، بوجود مشاجرة بين مجموعة من الطلاب بمدرسة أسنيت الثانوية المشتركة التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية، خلال فترة «الفسحة»، تم خلالها التعدي على بعضهم بعضاً.

وانتقل مدير إدارة كفر شكر التعليمية إلى المدرسة، ترافقه لجنة من الإدارة، وتم احتواؤها سريعاً من جانب إدارة المدرسة، لكن الطلاب فور خروجهم من المدرسة نشبت المشاجرة بينهم من جديد، ما أسفر عن إصابة أحد الطلاب ونقله إلى مستشفى أسنيت، وتم تحويله إلى مستشفى بنها، واستدعاء قوة أمنية من مركز شرطة كفر شكر.

وتصالح أهالي الطلاب جميعاً في مركز شرطة كفر شكر، وتنازلوا عن المحاضر المحررة من بعضهم ضد آخرين، حرصاً على مستقبل الطلاب.

