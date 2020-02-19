    وفاة إيرانيين بعد اكتشاف إصابتهما بفيروس كورونا الجديد

    المصدر:
    • طهران - رويترز
    التاريخ:

    قال رئيس جامعة العلوم الطبية بمدينة قم الإيرانية لوكالة مهر للأنباء، اليوم الأربعاء، إن إيرانيين اثنين توفيا في المستشفى بعد اكتشاف إصابتهما بفيروس كورونا الجديد في المدينة.

    وأضاف للوكالة: "توفي إيرانيان، تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا الجديد اليوم، نتيجة مرض في الجهاز التنفسي".

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