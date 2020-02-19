وفاة إيرانيين بعد اكتشاف إصابتهما بفيروس كورونا الجديد

المصدر: طهران - رويترز

قال رئيس جامعة العلوم الطبية بمدينة قم الإيرانية لوكالة مهر للأنباء، اليوم الأربعاء، إن إيرانيين اثنين توفيا في المستشفى بعد اكتشاف إصابتهما بفيروس كورونا الجديد في المدينة.



وأضاف للوكالة: "توفي إيرانيان، تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا الجديد اليوم، نتيجة مرض في الجهاز التنفسي".