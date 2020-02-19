"الصحة العالمية": المصاب بـ"كورونا" في مصر لم يعد حاملاً للفيروس

المصدر: متابعات - شريف مهدي ووكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن الشخص الذي تأكدت إصابته سابقا بفيروس كورونا في مصر في طريقه للشفاء بعدما أظهرت أحدث الفحوص أنه لم يعد حاملاً للفيروس.

وبحسب "رويترز"، قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إيناس حمام في رسالة بالبريد الإلكتروني: "سيظل في الحجر الصحي لحين انتهاء فترة الأربعة عشر يوماً بالكامل، وسيخضع لفحوص أخرى لازمة لضمان تعافيه التام".

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، أعلنتا في وقت سابق اليوم، أن نتيجة تحليل الـ “pcr” للشخص الأجنبي الذي اكتشف أنه حامل لفيروس كورونا المستجد COVID 19 أثناء وجوده بمصر، جاءت سلبية، وذلك بعد ٤٨ ساعة من دخوله المستشفى المخصص للعزل، منذ الإعلان عنه كأول حالة حاملة لفيروس كورونا بمصر يوم الجمعة الماضي.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه أثناء متابعة الفريق الطبي للشخص الأجنبي وإجراء الفحوص والتحاليل الدورية، تم إجراء تحليل الـ "pcr” له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وذلك لمدة ست مرات على مدار ثلاثة أيام متتالية وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، مضيفاً أنه تمت متابعة الحالة الصحية للشخص من خلال الفرق الطبية على مدار الساعة في المستشفى المخصص للعزل، حيث إن حالته الصحية جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض خلال تلك الفترة.

من جانبه، أشار ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتور جون جبور، إلى أن جميع الإجراءات التي اتخذت لمراقبة هذه الحالة تمت بالتنسيق التام مع منظمة الصحة العالمية ووفق إرشاداتها العلمية والفنية خصوصاً ما يتعلق بالإجراءات المعملية.

وأكد مجاهد أن وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، تواصل متابعة غرفة الأزمات التي تعمل على مدار الـ24 ساعة، ورفع درجة الاستعداد للقصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، مؤكداً اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية.