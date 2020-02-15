السعودية تحظر استيراد «التوك توك»

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عن حظر استيراد التوك توك.

ويشمل قرار الحظر الدراجات الآلية ثلاثية العجلات التي تُستخدم لنقل البضائع، والمركبات ثلاثية العجلات المجهزة بمقود، والتي لا تعد ضمن فئة الدراجات الآلية، إضافة إلى الدراجات الآلية المستعملة التي تكون سعة إسطوانة محركها أقل من «125» مل أو ما يكافئها من دراجات كهربائية التي يكون الحد الأقصى للطاقة الصافية لقوة المحرك أقل من «11» كيلوات ويكون وزنها أقل من 350 كجم.

وشمل الحظر كذلك الدراجات والسيارات النارية ذات العجلتين والثلاث والأربع عجلات المخصصة لاستخدام الأطفال التي لا يتجاوز اراتفاعها عن محور عجلاتها «50» سم والمزودة بمحرك يعمل بالبنزين أو الغاز أو أي مادة أخرى مشتعلة مهما كانت سعرتها وكذلك التي تسير بالبطاريات إذا تجاوزت سرعتها 10كم/س.

وكانت هيئة المواصفات قد اعتمدت مؤخراً لوائح وأنظمة اللائحة الفنية للدراجات الآلية ذلك في اجتماع مجلس إدارة الهيئة ونشرتها الجريدة الرسمية، كما اعتُمِد في نفس الاجتماع تحديث لائحة علامة الجودة.