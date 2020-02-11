السعودية: تفاصيل القبض على ملثم تباهى بإطلاق النار من منزله

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

كشفت شرطة الرياض، اليوم، تفاصيل القبض على مواطن سعودي تباهى بحيازته مجموعة من الأسلحة النارية داخل فناء منزله بوجود حيوان مفترس.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله تباهي شخص ملثم بحيازته مجموعة من الأسلحة النارية وإطلاق النار في الهواء داخل فناء منزله بوجود حيوان مفترس، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه (مواطن في العقد الثاني من العمر)، حيث جرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

من جهته أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه قيام شخص بالاستعراض بإطلاق النار داخل سور منزل، وحيث أطاحت الجهات الأمنية بالمتهم وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة وباشرت النيابة العامة الدعوى الجزائية العامة استناداً إلى المادة (١٧) من نظام الإجراءات الجزائية وقد وجهت بإيقاف المذكور على ذمه القضية.