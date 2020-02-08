بالصور: زفاف جماعي يتحدى فيروس كورونا بحضور 30 ألف شخص

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

قرر الآلاف من الشبان والشابات، بعضهم يرتدون الأقنعة، الزواج في حفل زفاف جماعي، أقامه اتحاد الأسرة من أجل السلام والتوحيد العالمي في كوريا الجنوبية، حيث تشيع مخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وبحسب ما أوردت صحيفة ستريتس تايمز، وزعت الكنيسة، التي شهدت حفل الزفاف، أقنعة على الحضور الذين وصل عددهم إلى 30 ألف شخص كإجراء وقائي.

وقالت تشوي غي يونغ، التي قابلت عريسها قبل شهرين فقط: زواجي اليوم يجعلني أشعر بالارتباك، سأكون كاذبة إذا قلت إنني لست قلقة على الإطلاق من العدوى، لكنني أشعر بأنني سأحظى بالحماية من الفيروس اليوم.

من جانبه، أوضح المسؤول يانغ يونغ تشول أن الكنيسة، التي أسسها صن ميونغ مون،

مضت قدماً في هذا الحدث لأنه جرى التجهيز له منذ أربعة أعوام، كجزء من الاحتفالات بالذكرى الـ100 لميلاد مون.

وشهد الحفل زواج ما يقرب من 6000 عريس وعروس من 64 دولة، إذ أقدم المتزوجون على التقاط الصور الجماعية واستقبال تهنئة الأقارب والأصدقاء.

وأقيم الحفل في مركز تشونغ شيم للسلام العالمي في غابيونغ بالقرب من العاصمة سول على الرغم من المخاوف من أن هذا الحدث قد يساعد في تفشي فيروس كورونا الذي انطلق من مدينة ووهان في الصين.

وأكدت كوريا الجنوبية وجود 24 حالة كورونا على أراضيها كان آخرها مواطن كوري جنوبي تمّ إجلاؤه من ووهان الأسبوع الماضي.