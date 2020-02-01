ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 259 والإصابات تتجاوز 11 ألفاً في الصين

المصدر: بكين - رويترز

ذكر تلفزيون الصين المركزي نقلاً عن لجنة الصحة الوطنية أن عدد وفيات فيروس كورونا بالصين ارتفع بواقع 46 شخصاً، أمس الجمعة، ليبلغ 259 في المجمل.



وسجلت الصين 2102 حالة إصابة جديدة، أمس الجمعة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 11791.



وكانت لجنة الصحة بإقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، أعلنت تسجيل 45 حالة وفاة و1347 حالة إصابة جديدة، أمس الجمعة.



وأفادت مدينة ووهان عاصمة هوبي بتسجيل 576 حالة إصابة، يوم الجمعة، فضلاً عن 33 حالة وفاة. ولقي 192 شخصاً حتفهم بالفيروس داخل ووهان.



ولاتزال شوارع الإقليم مغلقة، كما توقفت وسائل النقل العام لكن عدداً صغيراً من الناس يواصلون خرق الإجراءات.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية، يوم الخميس الماضي، بسبب الفيروس.