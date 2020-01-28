الرئيس الصيني يصف فيروس كورونا الجديد بأنه "شيطان"

المصدر: بكين - رويترز

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، لمدير منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا الجديد "شيطان"، وأكد أن بلاده واثقة من الانتصار على الفيروس في المعركة، وتعهّد بالشفافية في الجهود التي تبذلها الحكومة لاحتواء المرض.



ونقل التلفزيون الرسمي عن الرئيس الصيني قوله إنه يعتقد أن مسألة تفشي الفيروس ستخضع لتقييم "هادئ وموضوعي وعقلاني" من جانب منظمة الصحة والمجتمع الدولي.