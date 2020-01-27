الأردن يشتبه في إصابة عامل صيني بفيروس كورونا

المصدر: عمان - أ ف ب

أعلن مصدر طبي أردني، اليوم الاثنين، أن السلطات الأردنية حولت عاملاً صينياً جاء قبل أيام من مدينة ووهان الصينية مركز فيروس كورونا المستجد، إلى الحجر الصحي للاشتباه في إصابته بالفيروس.

وقال مدير مستشفى البشير الحكومي محمود زريقات، لوكالة فرانس برس: "تم تحويل عامل صيني يبلغ من العمر 18 عاماً إلى قسم العزل الصحي في المستشفى للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف أن "العامل يعمل لدى شركة صينية في منجم للصخر الزيتي في محافظة الكرك، وعاد قبل أيام من مدينة ووهان الصينية، وهو يعاني بعض الأعراض المشتركة بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا، وهو قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوماً ويتم التعامل مع حالته طبقا للبروتوكول الخاص بالإصابة بفيروس كورونا".



من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة الأردنية عدنان إسحق لـ"فرانس برس" إن "العامل الصيني وصل إلى المملكة قبل أيام من مدينة ووهان الصينية، ووضع أمس في الحجر الصحي كإجراء احترازي".



وأضاف أن "هناك أيضاً ثلاثة أردنيين وصلوا اليوم الإثنين إلى الاردن قادمين من ووهان، وتم تحويلهم مباشرة إلى الحجر الصحي احترازياً، لحين ثبوت خلوهم من الأمراض"، مؤكداً أن هذه الإجراءات تطبق الآن على من يصل من الصين.



وأغلقت السلطات موقع العاملين في منجم الصخر الزيتي في المكان الذي يعمل فيه العامل الصيني الذي تم نقله للحجر الصحي، احترازيا.ً



وقال عضو مجلس إدارة شركة العطارات محمد المعايطة، إن "الحجر الصحي على مشروع العطارات جاء احترازياً، بسبب الاشتباه بحالة من فيروس كورونا لعامل جاء إلى المشروع من منطقة ووهان الصينية، قبل خمسة أيام".



وأوضح أن دوريات الأمن العام، منعت دخول أو خروج أي عامل من وإلى المشروع الذي يعمل به 1800 عامل صيني.



وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الصين إلى 80 شخصاً، بينما سجلت 2744 إصابة، كما تضاعف عدد حالات الاشتباه بإصابات خلال 24 ساعة إلى نحو ستة آلاف شخص