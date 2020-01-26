علماء يقتربون من تطوير لقاح لفيروس كورونا الجديد

المصدر: بكين - د ب أ

ذكر علماء صينيون أنهم نجحوا في عزل سلالة فيروس كورونا، التي تسببت في وفاة العشرات وسط الصين، وهي خطوة حاسمة في تطوير لقاح.



وأدلى مدير معهد مكافحة الأمراض الفيروسية في مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالصين، شو وينبو، بهذا الإعلان أمام الصحافيين اليوم الأحد.



وفي الوقت نفسه، أمر إقليم جوانجدونج جنوب الصين جميع السكان بارتداء أقنعة وجه عندما يخرجون من منازلهم، مع استمرار الجهود في مختلف أنحاء البلاد لمنع انتشار الفيروس.



من جهة أخرى، تستخدم الصين عقاقير لعلاج فيروس العوز المناعي البشري (إتش.آي.في) من إنتاج شركة «آبفي» كعلاج خاص للالتهاب الرئوي الذي تسببه سلالة جديدة من فيروس كورونا، مع استمرار البحث على مستوى العالم للتوصل إلى علاج.



وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن فرع بكين من لجنة الصحة الوطنية الصينية أعلن أن مزيجاً من مادتي «لوبينافير» و«ريتونافير»، الذي تنتجه «آبفي» في دواء يحمل اسم «كاليترا»، هو جزء من أحدث خطة علاج للمرضى المصابين بالفيروس الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 56 شخصاً في الصين، وبلغ عدد المصابين به على مستوى العالم 2000 شخص.

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