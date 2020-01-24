"ابنه ضرب كلبي".. راعي أغنام يقتل شاباً

المصدر: متابعات –الإمارات اليوم

لقي شاب مصري مصرعه بإحدى قرى مركز المنصورة، بعد خلاف نشب مع راعي أغنام بسبب ضرب نجل المجني عليه لكلب الراعي.

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية إن الشرطة المصرية تلقت إشارة من مستشفى عام في مدينة المنصورة شمال مصر بوصول جثة أحد الأشخاص، مقيم بقرية "كفر بداوي القديم" بمركز المنصورة، وبه إصابات إثر طعنة نافذة بالصدر من الناحية اليسرى.

وبالفحص تبين مصرع الشاب، 32 سنة، فيما دلت تحريات المباحث أن المجني عليه حدثت بينه وبين أحد الأشخاص مشادة كلامية، ويدعى "حسن. ع. أ"، 20 سنة، راعي أغنام، بسبب ضرب نجل المجني عليه لكلب الراعي أثناء مروره أسفل منزلهم، ورد الراعي بضرب نجل المجني عليه.

وأكدت التحريات، أن والد الطفل توجه إلى المجني عليه وحدثت بينهما مشادة كلامية، أخرج على إثرها الراعي سلاح أبيض "سكين" من بين طيات ملابسه، وسدد للمجني عليه طعنة نافذة في الناحية اليسرى بالصدر وفر هارباً، إلا أن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض عليه، فيما توفي المجني عليه فور وصوله المستشفى.