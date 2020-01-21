بالصور.. "غلوريا" تقتل 3 في إسبانيا وتصل فرنسا

المصدر: برشلونة - أ ف ب

لا تزال العاصفة غلوريا تضرب إسبانيا، حيث أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص منذ الأحد الماضي وحتى اليوم الثلاثاء، وبقيت المدارس مغلقة والطرقات مقطوعة وكذلك الكهرباء، ووصلت حتى جنوب فرنسا.



ووضع شمال شرق إسبانيا في حالة إنذار بسبب العاصفة التي تسببت في تساقط الثلوج وبرياح زادت سرعتها عن 100 كلم في الساعة وبارتفاع أمواج البحر.



وفي جيرونا بكاتالونيا (شمال شرق) حرم 220 ألف منزل من الكهرباء، الثلاثاء، لساعات بحسب أجهزة الطوارىء قبل إصلاح العطل.



وقطع الطريق السريع بين فرنسا وإسبانيا على جانبي الحدود بسبب تساقط الثلوج بحسب السلطات المحلية.



وفي دائرة جبال البيرينيه الشرقية الفرنسية تساقطت الثلوج على علو 200 متر وحرم ألف منزل من الكهرباء.



كما أرغمت العاصفة السلطات على إقفال مدارس في إسبانيا، وفي منطقتي كاتالونيا وفالنسيا (شرق) لم يذهب 170 ألف تلميذ إلى المدارس، الثلاثاء، بحسب الحكومتين الإقليميتين.



وذكر مرصد الأحوال الجوية الإسباني أن العاصفة التي تسببت باضطرابات في السكك الحديد، ستستمر حتى الأربعاء.