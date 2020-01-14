ماذا قال بوريس جونسون عن مستقبل هاري وميغان والأسرة الملكية؟

المصدر: لندن - د ب أ

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه من أكبر محبي الأسرة الملكية.

ولدى سؤاله في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» حول النقاش الدائر بشأن مستقبل الأمير هاري وزوجته ميغان، أجاب «أثق بأن الأسرة الملكية ستتمكن من تسوية أمورها بنفسها».

وأضاف أنه يحب الملكة والأسرة الملكية، التي يعتبرها من الأصول الرائعة لبريطانيا.

وأوضح «يمكن تفهم كل هذه المشكلات، وأنا ليس لدي شك بأن الأسرة ستتوصل لحل لها».

وكان الأمير هاري وزوجته ميغان قد أعلنا بشكل مفاجئ، الأربعاء الماضي، عن خططهما بشأن تحقيق استقلال مالي لهما، وتقسيم وقتهما بين بريطانيا وأميركا الشمالية.

وأجرت الاثنين الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، مباحثات مع الأمير هاري بمفردهما، أعقبتها مباحثات انضم إليها ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز والأمير ويليام.

ووصفت الملكة النقاشات التي أجرتها مع حفيدها، الأمير هاري (35 عاما) في ساندرينغهام، شرقي إنجلترا، بأنها كانت «بناءة جدا».

وقالت الملكة إنها تدعم هي والعائلة الملكية رغبة هاري وميغان في «توفير حياة جديدة كأسرة شابة»، مشيرة إلى أنه كان هناك توافق على أن تكون هناك «فترة انتقالية يقضي فيها دوق ودوقة ساسيكس (هاري وميغان) وقتهما في كندا وبريطانيا».