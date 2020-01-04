القبض على رئيس مصلحة الضرائب المصرية بتهمة "الرشوة"

المصدر: القاهرة - رويترز

قال مكتب النائب العام في مصر، اليوم السبت، إن السلطات ألقت القبض على رئيس مصلحة الضرائب عبدالعظيم حسين، متلبساً بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.



وذكر بيان لمكتب النائب العام أن "هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهم نفاذاً لإذن النيابة العامة، بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها".



ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى، لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قالت إن رئيس مصلحة الضرائب المصرية تلقى رشاوى من بعض المحاسبين القانونيين الذين كانوا يتعاملون مع مصلحة الضرائب، ولم يتسن الاتصال بمحامين عن حسين للتعليق.



وقالت وزارة المالية إن الوزير كلف نائب رئيس المصلحة، رضا عبدالقادر، بالقيام بأعمال الرئيس بصفة مؤقتة.



وأضافت الوزارة في بيان لها: "أكد الوزير أنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أي فساد، ولا تهاون مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة الذى هو حق الشعب، أو التراخي في تحصيله تحت أي مسمى".