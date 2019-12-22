تفاصيل هجوم أنثى النمر على زائر في حديقة الحيوان بالرياض

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أصدرت أمانة العاصمة السعودية الرياض، بياناً توضيحياً، كشفت فيه ملابسات حادث هجوم "أنثى النمر" على أحد الزوار في حديقة الحيوان بالملز، وأكد البيان الذي نشرته الأمانة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "الشاب هو من ألقى بنفسه في حظيرة النمور، وادعى أن دافعه وراء ذلك هو أن لديه هواية تدريب الحيوانات المفترسة".



وقالت أمانة الرياض في بياناها التوضيحي إن "الحادثة وقعت أمس السبت، الساعة 10.30 صباحا، أثناء تأدية الحراسات الأمنية مهام عملها في تغطية الأسوار الخاصة بحظيرة (النمر البنغالي)، حيث ألقى أحد الزوار بنفسه داخل الحظيرة مستخدماً حبلاً أحضره معه مسبقاً، ونزل به إلى الأسفل، بعد أن تجاوز حاجز المشاهدة، حيث تمت مهاجمته من قبل أنثى النمر".

أضاف البيان أنه "تم إبلاغ إدارة الحديقة من قبل الحراسات الأمنية، مما استوجب تدخل فريق العمل بالحديقة، وذلك بإطلاق طلقتي تخدير على النمر، وتم إخراج الزائر المدعو (محمد. ع - سوداني الجنسية مواليد 1995م) من قبل حراس الحديقة".

وأشار البيان إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للشاب على الفور، من قبل طبيب الحديقة، حتى وصول الهلال الأحمر والدوريات الأمنية والأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحادث، وتم نقل المصاب إلى مدينة الملك سعود الطبية.

وتابع بيان أمانة منطقة الرياض أنه "عند سؤال الزائر عن الدافع وراء ذلك، ادعى أن لديه هواية تدريب الحيوانات المفترسة".