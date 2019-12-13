3 آلاف شرطي لتأمين «كامب نو» في الـ«كلاسيكو»

المصدر: برشلونة - أ ف ب

أعلنت السلطات المحلية في اقليم كتالونيا الإسباني، اليوم الجمعة، أنه سيتم تخصيص حوالي ثلاثة آلاف من رجال الشرطة والأمن الخاص من أجل مباراة الـ«كلاسيكو» المؤجلة من المرحلة العاشرة بين فريقي برشلونة وريال مدريد في 18 ديسمبر الحالي، وذلك تخوفاً من حصول أي استهداف من الانفصاليين.

وأثارت الدعوة للتظاهر حول ملعب «كامب نو» المخاوف بشأن تنظيم واحدة من أكثر المباريات مشاهدة في العالم، والتي تم تأجيلها سابقا في أكتوبر الماضي بسبب أعمال عنف في الإقليم، جراء تظاهرات دعت لها مجموعات كاتالونية مؤيدة للانفصال في اليوم ذاته للمباراة احتجاجا على سجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري المحلي برصيد 34 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد مع أفضلية للأول بفارق الأهداف.

وقال وزير الداخلية في حكومة كتالونيا ميشال بوخ في مؤتمر صحافي إن الشرطة «ستحمي المباراة ووصول المشجعين وأمنهم داخل وخارج الملعب».

أعلنت السلطات المحلية في إقليم كتالونيا الإسباني اليوم الجمعة، أنه سيجري تخصيص نحو ثلاثة آلاف من رجال الشرطة والأمن الخاص، من أجل مباراة الـ«كلاسيكو» المؤجلة من المرحلة العاشرة بين فريقي برشلونة وريال مدريد والتي تقام الأربعاء المقبل، وذلك تخوفاً من حصول أي استهداف من «الانفصاليين».

وأثارت الدعوة للتظاهر حول ملعب «كامب نو»، المخاوف، بشأن تنظيم واحدة من أكثر المباريات مشاهدة في العالم، والتي جرى تأجيلها سابقا في أكتوبر الماضي، بسبب أعمال عنف في إقليم كتالونيا، جراء تظاهرات دعت لها مجموعات كتالونية مؤيدة للانفصال في اليوم ذاته للمباراة احتجاجا على سجن تسعة قياديين انفصاليين، بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري المحلي برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع ريال مدريد، مع أفضلية للأول بفارق الأهداف.

وقال وزير الداخلية في حكومة كتالونيا، ميشيل بوخ، في مؤتمر صحافي، إن الشرطة «ستحمي المباراة، ووصول المشجعين، وأمنهم داخل وخارج الملعب».

وأفادت المفوضة العامة للهيئة الإقليمية في كاتالونيا أوغيني سالينت، بأن ما مجموعه ألف شرطي من عديد من الشرطة الإقليمية الكاتالونية، سيضاف إلى عدد من الأمن العام والخاص، ما سيرفع العدد إلى ثلاثة آلاف شخص.

ووفقا لرئيس الشرطة، سيقوم الضباط بحماية المنطقة المحيطة بالملعب منذ الصباح الباكر، حتى يتمكن الفرق والحكام والمشجعون من الدخول دون أي مشكلة.

كما ستُعزز الرقابة والتفتيش على المشجعين، حيث سيوضع طوق لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مداخل الملعب.

وسيتأهب رجال الأمن في المدرجات أيضاً، وفي محيط ميدان المباراة.

وفي تغريدة نُشرت بعد فترة وجيزة من المؤتمر الصحافي، قالت «تسونامي الديمقراطية» المنظمة المؤيدة للاستقلال إنها «لم تقل إنها تريد منع أو تعليق المباراة، على العكس من ذلك، تريد تسونامي دعوة العالم بأسره لرؤيتها ومتابعتها».

وحثت «تسونامي» المتظاهرين على التجمع في أربع نقاط محددة حول ملعب «كامب نو» بدءاً من الساعة الرابعة بتوقيت غرينيتش أي قبل أربع ساعات من انطلاق المباراة.

وقالت المفوضة العامة للهيئة الإقليمية في كاتالونيا: «أحد أكثر السيناريوهات تعقيدا هو غزو أرض الملعب، إنه وضع صعب لا نعتبره مرجحاً من حيث المبدأ، لكنه ممكنا».

وسيؤدي حدوث خروقات أمنية إلى معاقبة النادي الكاتالوني وتغريمه بما في ذلك خوضه مباريات خلف أبواب مغلقة.