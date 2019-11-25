لصوص يسرقون مجوهرات وكنوزا من متحف بمليار يورو

المصدر: درسدن -رويترز

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية إن لصوصا سرقوا مجوهرات وكنوزا أخرى تصل قيمتها إلى مليار يورو من متحف في شرق ألمانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وقالت الصحيفة دون أن تذكر مصدرا إن اللصوص قطعوا التيار الكهربائي عن متحف )القبو الأخضر( الذي يضم واحدة من أكبر مجموعات المجوهرات في أوروبا.

وأغلقت الشرطة المبنى الواقع في قلب مدينة درسدن القديمة وقالت إنها ما زالت تحاول إحصاء المسروقات. وقال ماركو لاسكي المتحدث باسم الشرطة "لم نحدد الجاني بعد ولم نلقي القبض على أحد".

ولم يرد تعليق بعد من العاملين بالمتحف.

وأسس أوغسطس القوي، أحد أمراء سكسونيا وملك بولندا فيما بعد، مجموعة مقتنيات المتحف في القرن الثامن عشر.

ومن أشهر كنوز المتحف الألماسة الخضراء التي تزن 41 قيراطا لكنها كانت مُعارة لمتحف متروبوليتان للفنون في نيويورك وقت الهجوم على المتحف.

ونجت مقتنيات متحف القبو الأخضر من قصف الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ليصادرها الاتحاد السوفيتي كغنائم حرب. لكنها أعيدت لدرسدن العاصمة التاريخية لولاية ساكسونيا في عام 1958.

وقال رئيس وزراء الولاية مايكل كريتشمر إن السرقة تمثل صفعة قوية للولاية بكاملها.