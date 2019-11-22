دولة عربية في المقدمة.. قائمة بأكثر الأطفال كسلاً في العالم

المصدر: ترجمة – سمير سعيد

أشارت دراسة عالمية إلى أن الأطفال والمراهقين في كوريا الجنوبية هم الأكثر كسلاً في العالم.

وقالت الدراسة، التي نشرت نتائجها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، انهيار مستويات النشاط البدني الذي يحتاجه الأطفال في كل بلد على حدة، حيث أن واحداً فقط من بين كل خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و17 سنة يحصلون على نفس القدر من التمرين الذي يحتاجون إليه للحفاظ على صحتهم.

في بعض البلدان، مثل كوريا الجنوبية الفلبين وكمبوديا والسودان، أكثر من 90% من المراهقين غير نشطين.

وقالت الدراسة إن 79.9% من المراهقين في المملكة المتحدة "يقومون بنشاط بدني غير كاف".

وفي الوقت نفسه، تفوقت الولايات المتحدة على كل بلدان العالم تقريباً بنسبة 72% فقط من الأطفال غير النشطين، ولم يسبقها في الترتيب سوى بنغلادش وسلوفاكيا وإيرلندا.

وقال الخبراء إن الإحصائيات "مثيرة للقلق" وأن ممارسة التمارين الرياضية أمر حيوي لمعالجة أخطر المخاوف المتعلقة بصحة الطفل، وهي السمنة.

وكشفت دراسة لمنظمة الصحة العالمية أن كوريا الجنوبية والفلبين وكمبوديا لديها أكبر نسبة من الأطفال الذين لم يكونوا نشيطين بدنياً وكانوا يمارسون أقل من ساعة من التمارين يومياً.

كشفت دراسة لمنظمة الصحة العالمية أن كوريا الجنوبية والفلبين وكمبوديا لديها أكبر نسبة من الأطفال الذين لم يكونوا نشيطين بدنياً وكانوا يمارسون أقل من ساعة من التمارين يومياً.

وقال البروفيسور راسل فينر، رئيس الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل: "إن الأطفال الأكثر نشاطًا يتمتعون بصحة ورفاهية أفضل ويتحسنون بشكل عام في المدرسة".

كما كشفت منظمة الصحة العالمية أن الفتيات أقل نشاطًا من الأولاد في جميع البلدان باستثناء أربع من أصل 146 بلداً فقط ، وهي تونغا وساموا وأفغانستان وزامبيا.

في المملكة المتحدة، يعاني طفل واحد من بين كل ثلاثة أطفال من زيادة الوزن قبل أن يكملوا دراستهم الابتدائية ، وحتى أقل (18 في المائة) يتناولون خمسة أجزاء أو أكثر من الفاكهة والخضروات يوميًا.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يبلغ معدل البدانة لدى الأطفال في الولايات المتحدة 18.5% ويؤثر على حوالي 13.7 مليون شاب.

ووفقاً للدراسة فإن أعلى نسب للأطفال الذين يمارسون نشاطات بدنية أقل:

كوريا الجنوبية (94.2٪ من الأطفال ينشطون لمدة تقل عن ساعة واحدة في اليوم)

الفلبين (93.4 ٪)

كمبوديا (91.6 ٪)

السودان (90.3 ٪)

تيمور الشرقية (89.4٪)

زامبيا (89.3٪)

أستراليا (89٪)

فنزويلا (88.8 ٪)

نيوزيلندا (88.7 ٪)

ايطاليا (88.6 ٪)

نسبة الأطفال الذين يمارسون نشاطات بدنية أكثر:

بنغلاديش (66.1٪ من الأطفال ينشطون لمدة تقل عن ساعة واحدة في اليوم)

سلوفاكيا (71.5٪)

ايرلندا (71.8 ٪)

الولايات المتحدة (72٪)

بلغاريا (73.3٪)

ألبانيا (73.9 ٪)

الهند (73.9 ٪)

غرينلاند (73.9 ٪)

فنلندا (75.4 ٪)

جمهورية مولدوفا (75.7 ٪)