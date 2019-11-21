روسيا تشتبه في فساد بملايين الدولارات يتعلق بمنصة إطلاق فضائي

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلن أعلى جهاز تحقيقات في روسيا اليوم الخميس أن السلطات فتحت تحقيقين إضافيين بشأن الفساد فيما يتعلق بمنشأة فوستوشني الروسية للإطلاق الفضائي.

وقالت «لجنة التحقيق» في بيان إن شركة لم تسمها شاركت في بناء المنشأة هذا العام دفعت أكثر من 240 مليون روبل (3.7 مليون دولار) لاستئجار معدات «لم تستخدم بالفعل».

ومن المنتظر أن تقلل منصة فوستوشني كومودروم الواقعة في أقصى شرق روسيا على بعد نحو 8 آلاف كيلومتر شرق موسكو، من اعتماد روسيا على منشأة الإطلاق بايكونور التي بناها الاتحاد السوفيتي في كازاخستان المجاورة.

وأحاط بأعمال بناء فوستوشني، التي لا يزال بعضها مستمرا حاليا، مشكلات تأخير وتهم فساد.

وقال الكرملين في وقت سابق من هذا الشهر إن نحو 10% من الأموال المخصصة للبناء - نحو 169 مليون دولار من إجمالي 1.4مليار دولار- قد سرقت.