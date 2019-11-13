بالصور: فينيسيا الجميلة يسكنها الخراب.. وأهلها مشردون

المصدر: فينيسيا - وكالات

بدا سكان مدينة فينيسيا "البندقية" في إيطاليا، اليوم الأربعاء، في حالة صدمة لرؤية الخراب في مدينتهم بعدما فاضت فيها المياه إلى مستويات لم تشهدها منذ 50 عاماً، لتجرف مراكب الجندول الشهيرة وتجتاح الفنادق وتدفع السياح إلى الهرب أمام المياه التي ترتفع بسرعة.



وصب أصحاب المحلات جام غضبهم على المسؤولين الذين فشلوا في حماية المدينة المدرجة على لائحة اليونسكو، من ارتفاع مستوى المياه، وقالوا إن تأخر تنفيذ نظام سد الحماية الذي كان من شأنه منع الكارثة، سببه الفساد.

وقال رئيس بلدية البندقية لويجي برونغارو في مقابلة مع إذاعة "راي" العامة إن "المدينة في حالة يأس، هناك دمار واسع"، متحدثا من ساحة سان ماركو الشهيرة التي تعرضت لأسوأ الأضرار من جراء الفيضانات.



وكان سياح يجرون حقائبهم الثقيلة منتعلين أحذية مطاطية عالية أو حتى حفاة في الأزقة الغارقة، فيما كان سائقو مراكب الأجرة والجندول منهمكين في إخراج المياه من قواربهم المتضررة.



وقال جهاز الإطفاء إنه نفذ أكثر من 250 عملية، فضلا عن تخصيص قوارب إضافية لتعمل كمراكب إسعاف، وتم نشر قرابة 150 رجل إطفاء لإنقاذ العالقين على الأرصفة المائية ولإعادة القوارب التي تقطعت مراسيها.

ولقي شخص عمره 78 عاما حتفه بصدمة كهربائية بعد أن اجتاحت المياه منزله، وفق وسائل إعلام إيطالية.



وتبعثرت الطاولات والكراسي أمام الفنادق الفخمة، واضطر الناس من كل الأعمار إلى الاحتماء من العاصفة، بتسلق النوافذ للخروج بعد أن غرقت الممرات.

وقالت كريستينا المقيمة في المدينة وهي تحبس دموعها: "لم أر شيئا كهذا في حياتي. كانت الرياح مخيفة، والإعصار مروعاً".