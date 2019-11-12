«جراحة» للرئيس الأميركي السابق كارتر «دون مضاعفات»

المصدر: واشنطن - أ ف ب

يتعافى الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر في مستشفى في جورجيا عقب خضوعه لعملية الثلاثاء لتخفيف الضغط في دماغه بعد سقوطه مرات عدة في الأسابيع السابقة، بحسب ما أفاد أحد مساعديه.

وذكر مركز كارتر في بيان انه «لم تحدث مضاعفات جراء الجراحة» التي أجريت للتخفيف من الضغط الذي تسبب به نزيف داخلي جراء السقطات.

وتم أدخال الرئيس البالغ من العمر 95 عاما إلى مستشفى إيموري الجامعي الاثنين قبل الجراحة، و«سيبقى في المستشفى للمراقبة للفترة التي ينصح بها الأطباء»، بحسب المركز.

وكان كارتر نقل سابقا إلى المستشفى لمعالجة كسر في الحوض بعد سقوطه في شهر أكتوبر.

وكارتر الذي تولى الرئاسة بين عامي 1977 و1981 جرح في رأسه نتيجة حادث سقوط أيضا بداية الشهر، لكنه في اليوم التالي تطوع للمشاركة في نشاط لمنظمة «مسكن للإنسانية» وظهر في الموقع المحدد بعين سوداء وضمادة على الرأس.