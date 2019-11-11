يغلق شارعاً بـ"الأسوار" لمنع مرور الناس

المصدر: القاهرة - متابعات

كشفت محافظة الجيزة المصرية، عن واقعة غريبة تلقت شكوى بشأنها من الأهالي بشارع المعتز بالله في حي الوراق، بشأن قيام أحد المواطنين ببناء أسوار وإغلاق الشارع، ما منع دخول وخروج المارة وتسبب في إعاقة الحركة المرورية.

وبحسب ما ذكرته المحافظة المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، أكد المحافظ اللواء أحمد راشد، الاستجابة للشكوى، حيث وجّه حي الوراق باتخاذ اللازم وسرعة إزالة الأسوار محل الشكوى حتى سطح الأرض، وفتح الشارع أمام المارة وسكان المنطقة.

وطالب المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المتابعة الدورية للمنطقة للتأكد من عدم تكرار المخالفة، وتمت إزالة السور والاستجابة لشكوى المواطنين، بحسب المحافظة.