الكلب «كونان» يزور البيت الأبيض قريبًا

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الكلب «كونان» الذي ساعد في مهمة قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي سوف يزور البيت الأبيض قريبًا.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر جماهيري حاشد في مدينة مونرو بولاية لويزيانا، الخميس، «سوف يأتي كونان إلى البيت الأبيض قريبا جدا. لقد قلت لهم أن يحضروه الآن ولكنهم قالوا إنه في مهمة، فقلت لهم لا بد أنكم تمزحون. هيا امنحوه يومين راحة»، حسبما نقلت صحيفة «ذا هيل» الأميركية.

وتابع ترامب، «أتعرفون من هو البطل الحقيقي، انسوا ترامب، الكلب كونان هو البطل العظيم».

يذكر أن الكلب كونان كان قد أصيب خلال العملية الأميركية الأخيرة التي أسفرت عن مقتل البغدادي. وكان ترامب منحه ميدالية «البطل الأميركي».

وكانت صحيفة «ذا هيل» قد ذكرت، أن برنامج «ستاردي نايت لايف» عقد الأحد الماضي مؤتمراً صحافياً للكلب «كونان» حيث افتتحت مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي المؤتمر الصحافي، بدل مقدمته الاعتيادية كيت ماكينون، وتوجه الصحافيون بأسئلتهم إلى «كونان كوماندوز K-9»، قائلين «هل أنت فتى جيد؟»، «أنت مشارك في غارة إرهابية، هل كان هذا مخيفاً؟».

ووفقاً للصحيفة، انضم إلى الطاقم مترجماً للكلاب في الجيش الأميركي، قائلاً، إن «كونان لم يكن سعيداً بالصورة التي غرد بها الرئيس ترامب بعد عملية مقتل البغدادي، والتي أظهرت منحه ميدالية للكلب».