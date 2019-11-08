«بلبل» يهدد بنغلاديش والهند بفيضانات وأمطار

المصدر: دكا - د ب أ

أصدرت بنغلاديش تحذيرا لجميع الموانئ البحرية، في الوقت الذي تترقب فيه اليوم الجمعة وصول إعصار قادم من خليج البنغال صوب سواحلها الجنوبية.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الإعصار «بلبل» تصاحبه رياح تبلغ سرعتها ما بين 66 إلى 88 كيلومترا/ساعة.

وكان الإعصار على بعد 775 كيلومترا من جنوب غرب مقاطعة «كوكس بازار، في أقصى جنوب بنغلاديش. وقال خبير الأرصاد الجوية، عبد الرحمن، إن الإعصار قد يصل إلى اليابسة في أي لحظة بين مساء السبت والأحد.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية ذكرت في نشرة خاصة أن قوة الإعصار قد تشتد ليتجه صوب الساحل الجنوبي لبنغلاديش.

ونصحت هيئة الأرصاد سلطات الموانئ بالبقاء في حالة تأهب، وبعودة قوارب الصيد في الخليج إلى الساحل والبقاء في أماكن آمنية.

وجاء في تقرير لشركة«أكيو ويذر» الإعلامية الأميركية لخدمات الأرصاد الجوية أن الإعصار«بلبل» الذي اشتدت قوته من منخفض جوي عميق إلى عاصفة استوائية، قد تحول إلى عاصفة إعصارية صباح اليوم.

وأضافت الشركة أن الإعصار يهدد بحدوث فيضانات في شمال الهند وبنغلاديش. وقد تسقط أمطار غزيرة على أجزاء من بنغلاديش جراء تأثير العاصفة، بحسب النشرة.

وتقطعت السبل بالمئات من السياح المحليين في جزيرة«سانت مارتن» بعدما أصدرت سلطات«كوكس بازار» قرارا بتعليق خطوط الشحن إلى البر الرئيسي.

وصدرت تعليمات للإدارة المحلية بتوفير الرعاية اللازمة للسياح لحين استئناف خطوط الشحن، بحسب ما ذكره أشرف الأفسر، وهو مسؤول بارز بالمقاطعة.

وكان إعصار قوي دمر الأجزاء الجنوبية الشرقية من بنغلاديش في 29 أبريل 1991، ما أسفر عن مقتل أكثر من مئة ألف شخص ونزوح الملايين.