ترامب مهددا حاكم كاليفورنيا: «نظم شؤونك»

المصدر: نيويورك - د ب أ

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد،حاكم ولاية كاليفورنيا جافن نيوسام في سلسلة من التغريدات عبر موقع «تويتر» بسبب طريقة تعامله مع حرائق الغابات المدمرة التي ما زالت مستمرة في الولاية.

وقال ترامب إن نيوسام، وهو ديمقراطي، «قام بعمل فظيع في إدارة الغابات».

وأفادت وكالة أنباء بلومبرغ بأن ترامب كتب في تغريدة: «قام حاكم كاليفورنيا جافن نيوسام، بعمل فظيع في إدارة الغابات.أخبرته منذ أول يوم التقينا فيه أنه يجب عليه (تنظيف) أراضي الغابات بغض النظر عما يطلبه رؤسائه أنصار حماية البيئة».

في تغريدة أخرى، أخبر ترامب نيوسام بأن الولاية لن تتلقى أموالا من الحكومة الاتحادية بعد الآن للمساعدة في هذه القضية، مضيفًا: «نظم شؤونك».

وفي تغريدة أخيرة، قال ترامب إن كاليفورنيا بحاجة ماسة إلى المياه، ودعا إلى فتح «ممرات المياه المغلقة القادمة من الشمال بشكل سخيف. لا تصرفوها في المحيط الهادئ».

وكان حاكم كاليفورنيا قد انتقد سياسات الرئيس البيئية حيث أشارفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز هذا الأسبوع، إلى تصريحات ترامب المشككة في التغير المناخي، وإلغائه الحمايات البيئية.

وقال "نحن نشن حرباً ضد أكثر الحرائق تدميرا في تاريخ ولايتنا، وترامب يشن هجوما شاملاً ضد علاج" هذه الحرائق.

وانتقد حاكم كاليفورنيا ما وصفه بازدواجية الإدارة الجمهورية في التعامل مع الكوارث.

وقال "الليلة الماضية وافقوا على سبع منح طارئة إضافية في وقت قياسي .. ولكن الغريب أنه (ترامب) يفعل كل ما هو صواب للاستجابة لهذه الكوارث، وكل ما هو خاطئ في معالجة ما يحدث للتسبب بها".

وتكررت تصريحات ترامب بشأن ولاية كاليفورنيا، حيث كتب في تغريدة في أغسطس 2018، أن «القوانين البيئية السيئة» وتحويل مسار المياه كانت وراء حرائق الغابات في الولاية.