بالصور.. إعدام 16 بينهم مدير مدرسة في قضية تحرش وقتل طالبة هزت بنغلاديش

المصدر: داكا - رويترز

قال المدعي العام في بنغلادش إن مدير مدرسة دينية من بين 16 شخصا صدرت بحقهم أحكام بالإعدام اليوم الخميس بعد إدانتهم بالضلوع في قتل طالبة بسبب رفضها سحب شكوى تتهم فيها المدير بالتحرش الجنسي.

وصب المدانون الكيروسين على نصرت جاهان (18 عاما) وأضرموا فيها النار على سطح مدرستها في أبريل في منطقة فيني جنوب شرق البلاد. وقالت الشرطة في عريضة الاتهام إن جريمة القتل تمت بأوامر من المدير.

وقال المدعي العام حافظ أحمد للصحافيين بعد صدور الحكم «الحكم يثبت أنه ليس هناك أحد فوق القانون».

وأضاف أن محامي الدفاع حاولوا دون جدوى إثبات أن نصرت انتحرت.

وقال محام في فريق الدفاع عن المدانين إنهم سيقدمون جميعا طعونا أمام المحكمة العليا على الحكم.

وأثار مقتل نصرت موجة غضب عارمة لدى الرأي العام وتظاهرات حاشدة طالبت بالقصاص من قتلتها. وقالت أسرتها إنها واجهت ضغوطا لسحب شكوى قدمتها للشرطة في مارس تتهم فيها مدير المدرسة بمحاولة اغتصابها.

والتقت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بأسرة القتيلة وتعهدت بمحاسبة الجناة.

ومن بين المدانين في القضية اثنتان من زميلات نصرت في صفها واثنان من شيوخ القبائل المحلية.