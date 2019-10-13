عباس مستقبلا المنتخب السعودي: شرفتم بلدكم فلسطين

المصدر: رام الله - وفا

عبر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، عن فخره واعتزازه بقدوم المنتخب السعودي لكرة القدم إلى فلسطين، مؤكدا انه يجسد العلاقة التاريخية بين فلســطين والمملكة العربية السعودية.

وأضاف عباس لدى استقباله في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، اليوم الأحد، بعثة المنتخب السعودي، «شرفتم بلدكم فلسطين».

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الرابط التاريخي والديني الإسلامي بين البلدين، ليس جديدا، فعلاقاتنا بالمملكة تاريخية منذ نشأة القضية الفلسطينية، ولم تتغير مواقف المملكة التي سمعناها من الملك المؤسس المرحوم عبد العزيز آل سعود إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بأن «قضية فلسطين في قلب كل سعودي».

وقال عباس: «لم نشعر ابدا أننا طرفان، دائما وابدا يقولون لنا: نحن معكم بكل ما تريدونه وتقررونه، وفي كثير من الأمور لم نكن نطلب المساعدة، كانت المملكة تستشعر بحاجتنا وتلبي».

وأضاف الرئيس الفلسطيني: «ما نسمعه وما سمعناه منذ عهد الملك المؤسس مرورا بكل الملوك والأمراء وحتى عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، كذلك الشعب السعودي لم يتغير، مواقفهم سباقة تجاه القضية الفلسطينية».

وجدد عباس الترحيب ببعثة المنتخب السعودي، وقال: «نشعر بسعادة غامرة، انتم على أرضكم، صحيح أن الموضوع يتعلق بكرة القدم، لكن قدومكم يسعد الشعب الفلسطيني».

وأهدى رئيس الاتحاد السعودي، الرئيس عباس، الزي الرسمي للمنتخب السعودي الأول «الأخضر».

بدوره، ذكر رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، بمقولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي رددها دائما وأكد أن فلسطين قضية المملكة الأولى، وقال: نحن كمواطنين سعوديين نستشعر بها.

وتابع المسحل: «الحدث تاريخي جدا، سعداء وأنا فخور أن أكون أول رئيس اتحاد كرة قدم، وأول مسؤول رياضي رسمي يتشرف بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية، فلسطين العز، الشرف، الشهامة، فلسطين الفخر لكل عربي».

وأضاف: وجدنا الاحتفاء قبل الوصول إلى أرض فلسطين، غمرنا شعور غريب، شعور عند الوصول لم نشعر به ابدا، وسعيدون جدا، فهي زيارة تاريخية.

من جهته، قال رئيس اتحاد كرة القدم اللواء جبريل الرجوب، إن هذه الزيارة تشكل حدثاً غير مسبوق في تاريخ كرة القدم الفلسطينية، فرياضيا هو الأول من نوعه بزيارة وفد رياضي سعودي،، وسياسيا هو تتويج لجهد واستثمار وسياسة ثابتة من قبل المملكة العربية السعودية منذ بداية قضيتنا وانطلاقة ثورتنا.

وأضاف، أن المملكة العربية السعودية كانت رائدة في موقفها وفهمها بأن حل الصراع يقتضي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كعنصر واجب الوجود في معادلة هذا الصراع.

يذكر أن المنتخب الفلسطيني لكرة القدم "الفدائي"، سيلتقي مع المنتخب السعودي «الأخضر»، يوم بعد غد الثلاثاء، على استاد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.