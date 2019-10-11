وفاة الرائد السوفيتي أليكسي ليونوف أول إنسان «مشى في الفضاء»

المصدر: موسكو - د ب أ

توفي بموسكو اليوم الجمعة رائد الفضاء السوفيتي أليكسي ليونوف( 85 عاما) أول شخص يخرج من مركبة فضائية في المدار في 1958، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وأكدت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس في وقت لاحق على حسابها على تويتر وفاة «رائد الفضاء رقم 11»، الذي نعته ووصته بالأسطورة الذي كان بطل الاتحاد السوفييتي.

وقالت وكالة الفضاء الروسية في رسالة إلى عائلة ليونوف «سيبقى اسمه إلى الأبد في التاريخ».

وأضافت «أعظم ذكرى له ستكون إنجازات بلادنا المستقبلية في السفر إلى الفضاء، والتي كرس لها حياته البطولية».

وأجرى ليونوف أول رحلة إلى الفضاء لمدة 10 دقائق تقريبًا خلال مهمة استمرت يوما وسط سباق الفضاء في عقد الستينيات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي حينذاك.

وكان ليونوف قائد أول بعثة فضائية مشتركة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة، كما كان صديقاً مقرباً من يوري غاغارين، رائد الفضاء الروسي الشهير.

وتوفي ليونوف بعد معركة طويلة مع مرض لم يكشف عنه، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الروسية. من المقرر إقامة جنازته يوم الثلاثاء المقبل.