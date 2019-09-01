تعطل المصعد ببابا الفاتيكان 25 دقيقة.. وتدخل رجال الإطفاء لإخراجه

المصدر: الفاتيكان - رويترز

وصل البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، متأخرا عن موعده لإلقاء عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس،اليوم الأحد، وفسر ذلك بأنه ظل عالقا داخل مصعد لمدة 25 دقيقة قبل أن يحرره رجال الإطفاء.

وعلت الابتسامة وجه البابا وهو يقول في بداية عظته التي تأخرت نحو عشر دقائق «علي أن أطلب عفوكم».

وقال البابا إن مشكلة في الكهرباء في الفاتيكان أسفرت عن تعطل المصعد وأنه ظل عالقا داخله إلى أن حرره ضباط مكافحة الحرائق في الفاتيكان.

وخاطب البابا الحاضرين الذين تجمعوا للاستماع إلى عظته في ساحة القديس بطرس «فلنصفق لفرقة الإطفاء».

ويُعرف البابا (82 عاما) بأنه دقيق للغاية، مما دفع الحشود في ساحة القديس بطرس إلى متابعة ساعاتهم بتوتر عندما لم يظهر في شرفة الشقة البابوية في القصر الرسولي ظهرا في موعده، حسبما ذكر موقع أخبار الفاتيكان.